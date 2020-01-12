Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın
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Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı.

12.01.2020 01:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 01:50
Darıca'da emniyet müdürlüğünde yangın

KOCAELİ'nin ilçesinde, binasında yangın çıktı. Bina boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece saatlerinde, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının birinci katındaki büro kısmında yangın çıktı. Birinci katı duman sarması üzerine bina boşaltıldı. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangında büro kısmında hasar oluştu.


Kaynak: DHA
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