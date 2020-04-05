Darıca'da bir haftada bin 238 kişinin yardım talebi karşılandı
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Darıca, Yaşam

Darıca'da bir haftada bin 238 kişinin yardım talebi karşılandı

Darıca Belediyesi tarafından 1 hafta içerisinde yardım talebinde bulunan 238 kişinin talebini karşılıksız bırakmadı.

05.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:19
Darıca'da bir haftada bin 238 kişinin yardım talebi karşılandı

Darıca Belediyesi tarafından 1 hafta içerisinde yardım talebinde bulunan 238 kişinin talebini karşılıksız bırakmadı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Darıaca'da da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Darıca Belediyesi bünyesinde de oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Ekibi", Darıca Kaymakamlığı ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Darıca'da son bir haftada bin 238 kişiye ulaşan ekipler haftanın her günü gece gündüz canla başla çalışıyor. Telefonla istedikleri zaman Vefa Sosyal Destek Ekibine ulaşan vatandaşlar ihtiyaçlarını ve taleplerini belirtiyor. Ekipler de banka işlemleri, para çekme, market ve Pazar alışverişi, seyahat izin belgesi, fatura ödemeleri ve yardım kolileri gibi birçok farklı talebi karşılıyor.

Vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İhtiyacı olan herkes yeter ki belediyemize ulaşsın, biz onların her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız. Darıca Belediyesi olarak ilk günden itibaren her türlü önlemleri aldık. Şehrimizin her noktasını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Market ihtiyacı, ilaç talebi, fatura ödemesi gibi ne istiyorlarsa bir telefon kadar yakınız. Evlerinden çıkmadan bizi aramaları yeter. Ekiplerimiz gece gündüz göreve hazır bir şekilde bekliyor. Bu salgını hep birlikte el birliği ile atlatacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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