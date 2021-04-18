Darıca'da asfalt yama çalışmaları hız kazandı
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Darıca'da asfalt yama çalışmaları hız kazandı

Darıca'da asfalt yama çalışmaları hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediyesi, kış aylarında bozulan ve tahrip olan yolları onarmak için asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.

Darıca Belediyesi, kış aylarında bozulan ve tahrip olan yolları onarmak için asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı.

Darıca Belediyesi'nde baharın gelmesiyle birlikte başlayan asfalt yama çalışmaları, Ramazan ayında ve sokağa çıkma yasaklarında da devam ediyor. Kış aylarında bozulan ve tahrip olan yolların onarılması için talimat veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hafta sonu sokağa çıkma yasağında sahaya çıkarak çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgiler aldı. Yaz gelmeden bozulan bütün yollarda çalışma başlatılırken, belirlenen program dahilinde bütün mahallelerde ana cadde ve sokaklarda çalışmalar devam edecek.

"Darıca'da bozuk yol kalmayacak"

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sokaklardaki çukurların kapatılacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıcalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Sokaklardaki çukurları kapatmak önceliğimiz. Darıca'nın bütün mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak planladığımız takvime göre asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak hummalı bir çalışmayla bozuk yolları onarıyor. Yaz gelmeden kısa bir süre içinde Darıca'da bozuk yol kalmayacak şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca'da asfalt yama çalışmaları hız kazandı
Darıca'da asfalt yama çalışmaları hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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