Darıca'da apartman çatısı yangında hasar gördü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdi İpekçi Mahallesi 1574 Sokak'ta K.K'ye ait üç katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında çatıda hasar meydana geldi.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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