Darıca'da Ağrılılar Şöleni

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 9. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Ağrılılar Derneği gecesinde sahili dolduran binlerce vatandaş gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.



Gecede Ağrı yöresi halk oyunu gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, vatandaşlar yöresel sanatçıların söylediği türkülerle coştu. Vatandaşların hep birlikte halay çekerek renk kattığı gecede açılış konuşmasını yapan Darıca Ağrılılar Dernek Başkanı Mustafa Çelikkaya "Ağrılılar Derneği olarak hemşerilerimizi en iyi temsil etmek çalışıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'a ve ekibine Ağrılılar adına teşekkür ediyorum. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek kısa bir selamlama konuşması yaptı.



Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Karabacak, "Ülkemizin bütün renklerini barındırdığımız Darıca sahilimizde dokuz yıldır her akşam farklı bir kültürel zenginliğe şahitlik ediyoruz,bu akşam da bir çok uygarlığa beşiklik etmiş Ağrıdayız. İshakpaşa Sarayı, Doğubayazıt Kulesi, kutsal kitaplarda geçen Nuh Tufanı, Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı gibi bir çok güzelliği içinde barındıran Güneşin Üşüdüğü Şehir Ağrı'nın güzel insanları gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dokuz yıldır büyük bir coşkuyla birlikte düzenlediğimiz bir gönül yolculuğu olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.



Gece, Ağrılı sanatçıların türküleri ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti. - KOCAELİ