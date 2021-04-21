Darıca'da 23 Nisan'a özel kutlama
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Darıca'da 23 Nisan'a özel kutlama

Darıca'da 23 Nisan'a özel kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çekilişle belirleyeceği 23 çocuğu Hayvanat Bahçesi gezisi hediye edecek.

Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çekilişle belirleyeceği 23 çocuğu Hayvanat Bahçesi gezisi hediye edecek. Kutlamalar kapsamında çocuklar, üstü açık otobüsle şehir turuna çıkarılacak.

Darıca Belediyesi, ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede yaşayan çocuklara özel bir kutlama programı hazırladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla hazırlanan kutlama programı Darıcalı çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşatacak. Kutlamalar kapsamında Darıca Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından gelen yorumlar arasından canlı yayında gerçekleşecek çekilişle şanslı 23 çocuk ebeveyni ile birlikte 23 Nisan'da hayvanat bahçesini ziyaret etme hakkı kazanacak.

Çekilişe ilgi bir hayli yoğun olurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada "Bu yıl 23 Nisan'ı korona virüs salgını ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle buruk kutluyoruz. Çocuklarımız aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirsinler diye çekilişle Hayvanat Bahçesi gezisi düzenledik. Çocukların en sevdiği alanlardan biri olan ve ilçemizin de simgelerinden olan Hayvanat Bahçemizde çocuklarımızı ebeveynleri ile ağırlayacağız" diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan'da Darıcalı çocuklara yönelik sürpriz kutlama programı da hazırladıklarını ifade ederek "Geçtiğimiz yıl vatandaşlarımız için üstü açık otobüsümüzle şehir turu atarak moral konseri düzenledik. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve beğeni gördük. Aynı şekilde bu yıl da 23 Nisan'da çocuklarımız için üstü açık otobüsümüzle şehir turu düzenleyeceğiz. Otobüsümüz çocuk bandosu eşliğinde mahallelerden ve sokak aralarından geçerek evlerinde bulunan çocuklarımıza eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklarımızı ve ailelerini ellerinde Türk bayraklarıyla pencere ve balkonlara bekliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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