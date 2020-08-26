Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı
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Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı

Darıca'da 2 sokak karantinaya alındıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 sokakta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

26.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:59

Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 sokakta koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı. Darıca ilçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, koronavirüs vakası nedeniyle Nene Hatun Mahallesi'nde bulunan Bakırcı Sokakta 318 kişinin, Osmangazi Mahallesi Kıble Sokakta ise 33 kişinin temaslı olması üzerine, 2 sokak 1 haftalığına Darıca Belediyesi Zabıta ekiplerince demir bariyerlerle kapatılarak karantinaya alındı. Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak.

Darıca'da 2 sokak karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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