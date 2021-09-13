Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime koronavirüs arası - Haberler
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Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime koronavirüs arası

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime koronavirüs arası

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 okulda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2 sınıfta eğitime ara verildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 okulda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2 sınıfta eğitime ara verildi.

Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi ve Darıca Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nda koronavirüs vakaları ve temaslı öğrenciler tespit edildi. Bunun üzerine 2 sınıfta eğitime ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler eğitimlerine dijital platformdan devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime koronavirüs arası - Haberler
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