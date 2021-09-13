Darıca'da 2 okuldaki 2 sınıfta eğitime koronavirüs arası

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki 2 okulda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2 sınıfta eğitime ara verildi.

Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi ve Darıca Ayfer-Gazanfer Güngör İlkokulu'nda koronavirüs vakaları ve temaslı öğrenciler tespit edildi. Bunun üzerine 2 sınıfta eğitime ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Öğrenciler eğitimlerine dijital platformdan devam edecek.