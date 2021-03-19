Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Başkan Yaman'a ziyaret
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Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Başkan Yaman'a ziyaret

19.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:51
Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Başkan Yaman'a ziyaret

Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyaret.Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Kavas ve dernek üyeleri Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret.

Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyaret.

Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Kavas ve dernek üyeleri Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret. Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, " Başkanımız Erol Kavas bey ve genç kardeşlerimiz bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Yaman'ı ardından Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik ziyaret etti. Son olarak, İstanbul'dan gelen Biosun Katı Atık Yönetimi Tesisi yetkilileri ve Bilecik Belediyeler Birliği yöneticileriyle makamında bir araya gelen Başkan Yaman, heyetle Bilecik'i ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundu. - BİLECİK

Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Başkan Yaman'a ziyaret
Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Başkan Yaman'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:52:21. #1.15#
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