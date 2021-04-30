Başkan Bıyık: "Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz"
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Başkan Bıyık: "Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Bıyık: 'Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde vatandaşların yanında olmaya ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde vatandaşların yanında olmaya ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca Belediyesi, özellikle vatandaşların evlerinde olmalarını fırsata çevirerek kış aylarında bozulan yolların bakım onarımına ağırlık verecek. Mahalle mahalle, sokak sokak program belirleyen Fen işleri Müdürlüğü ekipleri asfalt yama ile birlikte parke bordür çalışmalarıyla da bozulan yolları onaracak.

Denetimler de sürecek

Fen İşleri ile birlikte Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta müdürlüğü gibi bütün birimlerden ekipler de tam kapanma sürecinde sahada olmaya devam edecek. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapacak olan ekipler, denetimleri de sürdürecek. Sokak hayvanları için de beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su takviyesinde bulunulacak.

Sosyal yardımlar devam edecek

Ramazan ayında sıcak yemek dağıtımına devam eden Darıca Belediyesi, bir yandan da karantinadaki vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteğini sürdürecek. Her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran Darıca Belediyesi, tam kapanma sürecinde de yemek dağıtımına devam edecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım kolileri de ulaştıran Darıca Belediyesi, sosyal yardımlarını sürdürecek.

Uzaktan eğitime destek

Tam kapanma sürecinde eğitime yeniden ara verilirken Darıca Belediyesi uzaktan eğitime desteğini sürdürecek. Üniversite hazırlık kursiyerlerine yönelik zoom üzerinden canlı dersler düzenleyecek olan Darıca Belediyesi, 8'nci sınıflar için de konu anlatımı ders videolarını Dijital Kütüphane uygulamasına yükleyecek.

"Hizmeti sürdüreceğiz"

Tam kapanma sürecinde de Darıca için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 haftalık kapanma sürecinin pandemi ile mücadele açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Darıcalı hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Onlar sağlıklarını korumak için evlerinde kalmayı sürdürürken bizler de Darıca Belediyesi olarak bu zorlu süreçte bir tek hemşehrimizi bile yalnız bırakmayarak ilgili tüm birimlerimizle birlikte kentimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Bıyık: 'Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz'
Başkan Bıyık: 'Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz'
Başkan Bıyık: 'Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz'
Başkan Bıyık: 'Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz'
Başkan Bıyık: 'Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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