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Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel

Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gün boyu ekibi, meclis üyeleri ve muhtarlarla toplantı yaparak korona virüse karşı alınan önlemleri masaya yatırıldı.

19.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:19
Darıca Belediyesi taksileri dezenfekte ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gün boyu ekibi, meclis üyeleri ve muhtarlarla toplantı yaparak korona virüse karşı alınan önlemleri masaya yatırıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, başkan yardımcıları, birim müdürleri, 32 mahalle muhtarı ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Kartepe Belediyesi hizmet binasında yapılan toplantıda korona virüse karşı alınan önlemler ile eylem ve hareket planı gerçekleştirildi. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile yapılan toplantıda konuşan Başkan Kocaman, "Ciddi ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Allah korusun, kötü senaryoya karşı ayakta kalması gereken bir kurumuz. Önce kendimizi koruyarak temas ve yayılım zincirini kıracağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kriz masası kurulduğunu ifade eden Kocaman, "Korona virüs havadan bulaşmıyor, temasla geçmektedir. Bu sadece tokalaşmakla değil, temas ettiğiniz her yerde olabilir. Temasların olmamasına dikkat etmeliyiz. Konuyu ciddiye alarak hareket etmeliyiz. Hijyen ve koruyucu malzeme, bilgilendirme ve eğitimler konusunda bütün hazırlıklarımız ve stoklarımız. Kendi içimizde de kriz masası oluşturduk. Zabıta, İşletme, Temizlik, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden oluşan dezenfekte ekipleri görevlerinin başında. Acil eylem planımız güncel olarak hazır. Kim hangi durumda ne iş yapacağını biliyor. Eğitim ve malzeme tedarikimiz hazır" diye konuştu.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrasında denetimlerde taviz vermediklerini ifade eden Kocaman, "Hemşehrilerimiz bu süreçte evlerinde kalmaları çok önemlidir. Bu noktada doğru bilgi, farkındalık ve sorumluluk en önemli adım. Bütün iletişim araçlarımız ile halkımıza doğru ve sağlıklı bilgiyi güncel ve yaygın olarak ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra 32 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Kocaman, "Dezenfekte çalışmalarına camilerimiz ile başladık. Okulların tatil edilmesiyle birlikte dezenfekte çalışmalarını tüm kamu ve toplu alanlara yaydık. Mahalle halkımızı bilinçlendirme noktasında sizlerden de destek bekliyoruz. Sarılmak bizim kültürümüzde vardır. Ancak bu dönem bunu yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak meclis üyeleriyle bir araya gelen Başkan Kocaman, "Hepimiz birçok programa katılıyoruz. Herkesle temasımız olmaktadır. Bu dönemde buna izin vermeyelim. Bir kişiye bulaşırsa yüzlerce kişiye bulaşır. Ben günlerdir kimseyle tokalaşmıyorum. Cenazelere dikkat etmeliyiz. Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren berberleri denetlediler. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında berberlerin maske ve eldivenle çalışmaları sterilasyon cihazların aktif kullanımda olması gerektiği belediye ekipleri tarafından anlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Manşet

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