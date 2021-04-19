Darıca Belediyesi Ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak
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Darıca Belediyesi Ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak

Darıca Belediyesi Ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediyesi, online düzenleyeceği Ramazan ayı etkinlikleri ile vatandaşlarla sosyal medya üzerinden bir araya gelecek.

Darıca Belediyesi, online düzenleyeceği Ramazan ayı etkinlikleri ile vatandaşlarla sosyal medya üzerinden bir araya gelecek.

Darıca Belediyesi, Ramazan ayı için 7'den 70'e herkes için program hazırladı. 20 Nisan Salı günü saat 18.30'da tasavvuf müziği dinletisi ile başlayacak olan 'Sosyal Medyada Ramazan' etkinlikleri, 11 Mayıs Salı günü saat 18.30'da Hacivat-Karagöz oyunu ile son bulacak ve bütün programlar sosyal medyadan canlı yayınlanacak. Orta oyunları ve Meddah gösterilerinin yanı sıra Kur'an tilaveti ve sohbet programları da yapılacak. Darıca Belediyesi, ney dinletisi, tasavvuf müziği dinletisi ve halk müziği dinletisi gibi etkinliklerle de vatandaşlarla sosyal medyada buluşacak. Kadir Gecesi için de özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur'an-ı Kerim okuma birincisi dünyaca ünlü hafız Mehmet Bilir'i vatandaşlarla buluşturacak. 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak Kadir Gecesi özel programı da yine sosyal medyadan canlı yayınlanacak.

"Coşkuyu hep birlikte yaşayacağız"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 ayın sultanı Ramazan'ı ruhuna uygun ve coşkulu bir şekilde geçirmek istediklerini ifade ederek, "Bu yıl korona virüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Her zamanki gibi belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte. Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Bu yıl sosyal medya üzerinden evlerinize konuk olacağız ve Ramazan sevincini yine birlikte yaşayacağız. Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Darıcalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan bizleri birlik, beraberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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