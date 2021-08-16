Darıca Belediyesi'nin bileği bükülmüyor
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Darıca Belediyesi'nin bileği bükülmüyor

Darıca Belediyesi'nin bileği bükülmüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Tokat'ta gerçekleşen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak milli takıma 4 sporcu gönderdi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Tokat'ta gerçekleşen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak milli takıma 4 sporcu gönderdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın büyük önem verdiği ve destek olduğu Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, birçok farklı branşta farkını gösteriyor. 9-14 Ağsutos tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleşen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine 8 sporcu ile katılan Darıca Belediyesi'nde 4 sporcu milli takıma seçilmeye hak kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından Atilla Koçak 100 kg Masterlar Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken Oğuzhan Koçak da 100 kg Büyük Erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Köksal Gülen, 75 kg Masterlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya alırken Bayram Ali Unsur 85 kg Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Enes Şahin ise 60 kg 21 yaş altı Genç Erkekler kategorisinde Türkiye dördüncüsü oldu. Bu başarılarla Darıca Belediyesi 8 kişi ile katıldığı şampiyonada Milli takıma 4 sporcu gönderdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Sporun her branşını önemsediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca'nın tam anlamıyla spor şehri olması için her branşı önemsiyoruz. Karateden bilek güreşine bokstan atletizme birçok branşta sporcularımız başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Bilek Güreşi şampiyonasında başarılı olan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Yatırımlarımız devam edecek. Bizim çocuklara güveniyoruz. İnanıyorum ki daha birçok şampiyon yetiştireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Darıca Belediyesi'nin bileği bükülmüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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