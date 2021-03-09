Darıca Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru
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Darıca Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru

09.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:33
Darıca Belediyesi'nden kamuoyuna duyuru

Darıca Belediyesi, son günlerde kendilerini belediye adına gönüllü çalışan olarak tanıtıp, "Engelliler için akülü araç veriyoruz" diyerek para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

Darıca Belediyesi, son günlerde kendilerini belediye adına gönüllü çalışan olarak tanıtıp, "Engelliler için akülü araç veriyoruz" diyerek para isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

Darıca Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, belediyenin sosyal yardımları kendi bünyesinde yaptığı ve para talep edilmediği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı.

"Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Son günlerde kendilerini belediye adına gönüllü çalıştıklarını tanıtarak engelli vatandaşların evlerine gidip akülü araba vereceklerini söyleyerek para talep eden kişilerin olduğu yönünde ihbarlar almaktayız. Belediye adına gönüllü çalıştıklarını iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ederiz" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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