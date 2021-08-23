Darıca Belediyesi'nden 30 Ağustos çekilişi
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Darıca Belediyesi'nden 30 Ağustos çekilişi

Darıca Belediyesi'nden 30 Ağustos çekilişi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Darıca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çekilişle 30 genci Anıtkabir'e götürecek.

Darıca Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çekilişle 30 genci Anıtkabir'e götürecek. Sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle belirlenecek 30 kişi, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'la birlikte Ankara gezisine katılmaya hak kazanacak.

Darıca Belediyesi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu gençlerle birlikte yaşayacak. Sosyal medya üzerinden sorulan soruya doğru cevap verecek gençler arasından belirlenecek 30 kişi, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'la birlikte Ankara gezisine katılmaya hak kazanacak. Darıca Belediyesi'nin gençlere yönelik hayata geçirdiği Gençlik Koridoru projesi kapsamında gerçekleşecek çekilişe 18-25 yaş arasında olan ve Darıca'da ikamet eden gençler katılabilecek. Çekilişe katılmak isteyenler 25 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurabilecek. Canlı yayında yapılacak kurayla belirlenecek 30 kişi, sırasıyla Anıtkabir, 1. Meclis, Hacı Hacı Bayram Veli Türbesi ve Külliye'yi ziyaret edecek. Ankara gezisinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlere eşlik edecek.

Başkan Bıyık gençleri davet etti

26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zafer olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "30 Ağustos 1922, kurtuluş savaşımızı zaferle tamamladığımız tarihtir. İşgalci güçler karşısında verdiğimiz destansı mücadele nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti vücut bulmuştur. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bizler şanlı ecdadımızın bize bıraktığı mirası sonsuza kadar yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle birlikte paylaşmak için 30 gençle birlikte Anıtkabir ve Ankara gezisi gerçekleştireceğiz. Tüm gençlerimizi çekilişe katılmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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