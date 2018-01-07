Darıca Belediyesi'nde Kadro Sevinci

Son düzenlenen KHK ile işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemenin ardından Darıca Belediyesinde çalışan taşeron işçiler, gerekli evrakları hazırlayarak İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'ne başvurularını yapmaya başladılar.



KHK ile taşeron işçilerinin kamuda sürekli işçi kadrosuna başvuruları başladı. Tespit komisyonunun incelemelerinin ardından 24 Şubat'ta sınav süreci başlayacak. Süreç sonunda geçmeye hak kazanan taşeron işçiler belediyenin kurduğu Darıca A.Ş. isimli şirkete geçiş yaparak sürekli işçi olarak çalışmaya başlayacak. Darıca Belediyesi'ndeki taşeron işçilerin başvurularını yakından takip eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, düzenlemenin tüm işçilere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.



Yapılan düzenlemelerin yüzbinlerce insanın hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Başkan Karabacak, "Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda belediyemizde taşeron şirketlerde çalışan personellerimizin kadroya geçiş sürecindeki çalışmalar devam ediyor, Darıca Belediyesi'nde 618 taşeron çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın kazanılmış haklarıyla alakalı bütün çalışmayı yaptık. Devletimiz böyle karar alınca biz de gerekli adımları atarak Darıca A.Ş. adında şirketimiz kurduk. Bununla ilgili başvurular başladı, sınav komisyonu oluşturulacak. 1 Nisan'da bu işlemler tamamlanacak. Devamında taşeronda çalışan kardeşlerimiz kazanılmış haklarıyla birlikte belediyenin kurduğu Darıca A.Ş. isimli şirkete geçiş yaparak sürekli işçi olarak çalışmaya başlayacak. Hükümetimiz böylelikle yüzbinlerce insanın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tüm çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olsun." diyerek düşüncelerini açıkladı. - KOCAELİ