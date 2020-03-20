Darıca Belediyesi ekiplerinden 'Evde kal' çağrısı Darıca Belediyesi'nin dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren ekipler, 'Biz senin için buradayız. Sen de bizim için evde kal' yazısı ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

Darıca Belediyesi'nin dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren ekipler, 'Biz senin için buradayız. Sen de bizim için evde kal' yazısı ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türkiye'de de görülen korona virüs salgınına karşı Darıca Belediyesi, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Darıca'da vatandaşların yoğun kullandığı ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirlerini arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Darıca Belediyesi'nin dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren ekipler, 'Biz senin için buradayız. Sen de bizim için evde kal' yazısı ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da korona virüs salgınını önleme amaçlı yapılan çalışmaları bizzat takip ederek Darıcalılar'ın sağlığı ve huzuru için yapılan çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlara seslenerek, "Darıcalılar'a evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak "Devletimiz gerekli her türlü çalışmayı yapıyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak sizlerin sağlığı ve huzuru için gece gündüz görevimizin başındayız. Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz. Hepimize görevler düştüğünü bilmeliyiz Siz değerli vatandaşlarımız da hem kendiniz hem de sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalın" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA