Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Salonuna Kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu'nda inşa ettiği çok amaçlı spor salonu için tanıtım programı düzenledi. Modern mimari yapısıyla dikkat çeken spor salonu hem halkın hem de öğrencilerin faydalanacağı spor salonu olacak. Öğrenciler olumsuz hava şartlarından etkilenmeden spor yapma imkânı bulacakken spor yapmak isteyen vatandaşlar da salondan yararlanabilecek.

"ÇOCUKLARIMIZ SPOR YAPARAK SAĞLIKLI KALACAKLAR"

Darıca Bağlarbaşı çok amaçlı spor salonu için düzenlenen tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Cintımar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu "Vatandaşımızın müşterek ne kadar ihtiyacı varsa ihtiyaçlarımızı modern dünyanın benzerinden daha güzelini hep birlikte yapıyoruz. Yaptığımız bu salonlar da çocuklarımız spor yaparak sağlıklı kalacaklar." dedi.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİK SAĞLIK"

Kocaeli'de spora katkı sağlayacak bir tesisi hizmete açtıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, durağan geçen şehir hayatının insanı spor yapmaya yönelttiğini söyledi. Karaosmanoğlu, "En büyük zenginlik sağlıktır, bu da sporla gelecek. Pırıl pırıl salonumuzda artık spor yapacağız. Annelerimiz için burası aktif olacak. Okul saatleri dışında çocuklarımız burada vakit geçirecek. Şehir hayatının durağan olması bizi spor yapmaya mecbur bırakıyor." Şeklinde konuştu.

"HAREKETLİ YAŞAM BEREKETİ DE GETİRİR"

"Sağlıklı beslenme ve haraketli bir yaşam, beraberinde bereketi getirecek" diyen Başkan Karaosmanoğlu" Bizler de bereketli bir yaşam sürmek için buraları dolduracağız. Artık buralar Darıcalı kardeşlerimize emanet olacak. Bahçeleri müsait olan okullarımızda biz spor salonu yapacağız, sizler de hem koruyacaksınız hem de spor yapacaksınız. Geleceğin gençleri yani sizler buralarda yetişeceksiniz." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Karaosmanoğlu spor tesisini dolaştı, öğrencilerle masa tenisi maçı yaptı.

SALONUN ÖZELLİKLERİ

Spor Salonu bin 600 metre kare kapalı alan sahip. 15 metre basketbol sahası ile ortak kullanımlı 9 ve 18 metre ölçülerinde voleybol sahası, 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay-bayan engelli wc, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe bulunuyor. Ayrıca diğer spor faaliyetlerin yapılabilmesi için 1. katta toplam 360 metre karelik 3 adet salon yer alıyor.

Kaynak: Bültenler