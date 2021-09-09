Darıca Aşıroğlu'nda yol konforu sağlandı
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Darıca Aşıroğlu'nda yol konforu sağlandı

Darıca Aşıroğlu'nda yol konforu sağlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Darıca'nın önemli bir trafik yükünü taşıyan Aşıroğlu Caddesi, yol çizgileriyle daha güzel ve konforlu hale geldi.

Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Aşıroğlu Caddesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve devamında kaldırımlarla birlikte üstyapı çalışması gerçekleştirilmişti. Darıca ulaşımı için çok önemli olan Aşıroğlu Caddesi'nin son kat asfaltı da geçen ayın sonunda gece çalışmaları ile tamamlanmıştı. Cadde yol çizgilerinin çizilmesi ile daha da güzelleşti.

ALT VE ÜST YAPI TAMAM

Büyükşehir Belediyesi, Darıca için önem taşıyan Aşıroğlu Caddesinin alt ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirmişti. Üstyapı çalışmasında ağustos ayının son günlerinde son kat asfalt serilen caddenin şimdide yol çizgileri çizildi. Son dönemde Darıca'da birçok önemli yatırım gerçekleştiren Büyükşehir, Tuzla ve Atatürk Caddeleri arasında bulunan ve yoğun olarak kullanılan Aşıroğlu Caddesi'ndeki çalışmaları tamamen bitirdi. Caddede altyapı ve devamında kaldırım, asfalt gibi pek çok üstyapı imalatı yapılmıştı. Yapılan imalat ve çalışmalarla caddenin çehresi değişirken Darıcalıların daha rahat seyahat edebilmesi için yol konforu sağlanmış oldu.

Kaynak: Bültenler

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