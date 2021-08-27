Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde son kat asfalt serildi
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Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde son kat asfalt serildi

Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde son kat asfalt serildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Aşıroğlu Caddesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve devamında kaldırımlarla birlikte üstyapı çalışması gerçekleştirilmişti.

Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Aşıroğlu Caddesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı ve devamında kaldırımlarla birlikte üstyapı çalışması gerçekleştirilmişti. Darıca ulaşımı için çok önemli olan Aşıroğlu Caddesi'nin son kat asfaltı gece çalışması ile tamamlandı. Caddede son olarak önümüzdeki günlerde yol çizgileri çizilecek.

GECE MESAİSİNDE ASFALT SERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma konfor getirecek çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki asfalt serim çalışmaları bölgedeki vatandaşların günlük hayatını etkilememesi ve trafiğin aksamaması için gece saatlerinde gerçekleştirildi. İş dahilinde caddeye toplamda bin 600 ton aşınma asfalt serildi.

VATANDAŞIN YOL KONFORU SAĞLANDI

Son dönemde Darıca ilçesinde birçok önemli yatırım gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçede Tuzla ve Atatürk Caddeleri arasında bulunan ve yoğun olarak kullanılan Aşıroğlu Caddesi'ndeki çalışmaları son kat asfalt çalışmasıyla tamamlamış oldu. Caddede 2020 yılında altyapı ve devamında kaldırım, asfalt gibi pek çok üstyapı imalatı yapılmıştı. Yapılan imalat ve çalışmalarla caddenin çehresi değişirken vatandaşın daha rahat seyahat edebilmesi için yol konforu sağlandı.

Kaynak: Habermetre

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Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde son kat asfalt serildi - Haberler
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