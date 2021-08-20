Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde çalışma
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Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde çalışma

Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde çalışma
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nde üstyapı çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Darıca ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nde üstyapı çalışması yapacak. 20 Ağustos Cuma Günü başlayacak çalışmaların 27 Ağustos Cuma günü bitmesi planlanıyor. Çalışmalar araç trafiğini aksatmayacak şekilde gece 22. 00 ile 06. 00 saatleri arasında yapılacak. Sabah saatlerinde cadde araç trafiğine açık olacak.

Kaynak: Habermetre

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Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde çalışma - Haberler
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