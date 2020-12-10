Darıca açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı
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Darıca açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

10.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:00
Darıca açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Darıca açıklarında bir teknede arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, yedeklenerek Tuzla Balıkçı Barınağı'na çekildiği ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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