Dargeçitli Asker ve Kardeşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'in Dargeçit ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde İsmail Ertan idaresindeki 27 FE 590 plakalı aracın toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan kayalıklara yuvarlanması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve biri askeri personel olan 2 kardeş düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada, hayatını kaybeden Ertan kardeşlerden İsmail Ertan'ın 3 yıl koruculuk yapmasının ardından kazandığı Uzman Erbaş sınavından başarıyla geçerek 4 aylık eğitiminin ardından 14 Haziran'dan bu yana uzman erbaş olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden diğer kardeş Beşir Ertan ise Dargeçit ilçesinde ailesi ile birlikte yaşıyordu. Kazanın ardından hayatını kaybeden Ertan kardeşlerden Uzman Erbaş İsmail Ertan için Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dargeçit Jandarma Komando Asayiş Birlik Komutanlığında düzenlenen tören ile kardeşler son yolculuklarına uğurlandı. Törene Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Rızvan Eroğlu, Binbaşı Çahan Vidiner, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve Ertan kardeşlerin ailesi katıldı. Ertan kardeşler törenin ardından dualarla son yolculuklarına uğurlanırken, kazada ağır yaralanan Şükrü Özdemir'in ise Dargeçit Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İsmail Ertan ile kardeşi Beşir Ertan hayatını kaybederken, Şükrü Özdemir ise ağır yaralanmıştı. - MARDİN