Dargeçit'teki okullarda çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki okullarda çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havalarda oluşan çamur nedeniyle alan darlığı yaşayan, Dargeçit İmam Hatip Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Ana Okulu bahçelerinde çalışma yürüttü.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çalışmaların tamamlandığı okullarda incelemelerde bulundu.

Öğretmenlerle bir araya gelerek, taleplerini dinleyen Aksoy, öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aksoy, "Gençler ve öğrencilerimizin bizim için ne kadar değerli olduğunu her defasında dile getirdik. Bu doğrultuda onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Onların daha elverişli ortamlarda eğitimlerini alabilmeleri için Dargeçit Belediyesi olarak her şeyi yapmaya ve her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın temiz, sağlıklı ve kaliteli bir öğretim görmelerini sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz." dedi.