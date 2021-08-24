Dargeçit'teki Aşa deresi ıslah edilecek
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Dargeçit'teki Aşa deresi ıslah edilecek

Dargeçit'teki Aşa deresi ıslah edilecek
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Devlet Su İşleri (DSİ) DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül ve beraberindekiler ilçede bulunan Aşa deresinin ıslah projelendirme çalışmaları için incelemelerde bulundu.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Devlet Su İşleri (DSİ) DSİ 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül ve beraberindekiler ilçede bulunan Aşa deresinin ıslah projelendirme çalışmaları için incelemelerde bulundu.

İncelemelere ilişkin değerlendirmede bulunan Aksoy, ıslah çalışmalarıyla etrafa yayılan kötü kokunun önleneceğini söyledi.

Aksoy, çalışmayla dere yatağının daha güvenli ve bölgenin görsel açıdan güzel bir hale geleceğinin belirtti.

Aksoy, "Önümüzdeki haftalarda ilçemizde sel felaketine sebep olan, çevre kirliliğine ve kötü kokuların yaşandığı Aşa deresinin kenarlarında ıslah çalışmasına başlayacağız. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizin güzelliğine farklı güzellik katacak ve yıllardır çözüm bekleyen sorun çözüme kavuşmuş olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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