Dargeçit'te yol bakım ve onarım çalışması başladı
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Dargeçit'te yol bakım ve onarım çalışması başladı

23.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:50
Dargeçit'te yol bakım ve onarım çalışması başladı

Dargeçit Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Dargeçit Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol ve kaldırımlarda sıkıntı arz eden yerlerde tamir ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Aksoy, "Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de en kısa sürede cevaplayıp çözüme kavuşturan ekiplerimiz, ilçemizin tüm mahallelerinde gece gündüz demeden görev yapıyor. Ekiplerimiz son olarak ilçemizin Sümer ve Kısmetli Mahallelerinde parke bakım onarım çalışmalarına başladı. Amacımız vatandaşlarımızı rahat ettirmek için onarım bakım çalışmalarımızı bitirmektir. Periyodik olarak yapmış olduğumuz bakım ve onarımlarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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