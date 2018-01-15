Dargeçit'te Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "12 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması yapılmıştır. Bu sırada toprağa gömülü vaziyette, 20 kilogram makarna, 10 kilogram un, 5 kilogram turşu, 10 kilogram salça, 5 kilogram zeytin, 5 kilogram pekmez, 40 paket küp şeker, 20 kutu ton balığı ve benzer gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup, bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN