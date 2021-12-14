Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
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Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Dargeçit'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DARGEÇİT, MARDİN (İHA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi Kılavuz Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit kılavuz mevkiinde N.D. sevk ve idaresindeki 53 DZ 118 plakalı Citroen Berlingo marka araçla hareket halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araç içerisinde bulunan şahıslardan Rıfa Akyol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan diğer 4 şahıs, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, ileri tetkik tedavi için 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesine nakledilerek burada tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

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