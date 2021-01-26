Dargeçit'te trafik çizgileri yenilendi
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Dargeçit'te trafik çizgileri yenilendi

26.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:35
Dargeçit'te trafik çizgileri yenilendi

Dargeçit Belediyesi, ilçe genelinde trafik çizgilerini yeniledi.

Dargeçit Belediyesi, ilçe genelinde trafik çizgilerini yeniledi.

Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un talimatıyla, ilçede yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklardaki trafik çizgileri yenilendi.

Yol çizgilerinin hem araç trafiği hem de yaya trafiği açısından önemli olduğunu belirten Aksoy, "Yollara çizilen çizgilere gerek araç trafiğinin düzenli akışını sağlamak hem de yaya trafiği açısından önem taşımaktadır. Yol çizgilerine her sürücünün mutlak uyması gerekmektedir. Dargeçit genelindeki caddelerde yol çizgileri tamamen yenilendi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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