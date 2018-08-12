Dargeçit'te Teröristlere Ait Mühimmat Bulundu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içi terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 9 Ağustos'ta Mardin'in Dargeçit ilçesinde icra edilen arazi aramasında bir adet RPG-7 roket atar mühimmatı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. - MARDİN