Dargeçit'te süt hijyeni eğitimi
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Dargeçit'te süt hijyeni eğitimi

Dargeçit kadın çiftçiye süt hijyeni eğitimi verildi.

08.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:20
Dargeçit'te süt hijyeni eğitimi

kadın çiftçiye süt hijyeni eğitimi verildi.

Dargeçit İlçe Tarım ve Orman Müdürü , ilçe ekonomisi büyük oranda hayvancılığa dayandığı ve süt sığırcılığının genelde küçük aile işletmeciliği halinde yapıldığını belirtti.

"Sütçülükte Nasırlı Eller" projesi kapsamında 31 üreticiye süt sağım makinesi vereceklerini dile getiren Akgül, şöyle dedi:

"Bölgedeki kadın yetiştiricilerin evin bütün iş yükü omuzlarında olduğu için bir nebze de olsa iş gücünü azaltarak kadını sosyal ve kültürel hayata bağlanabilecek. Eğitimlerde, zoonoz hastalıklar, süt sağım makinesinin kullanımı, süt hijyeni, buzağı ölümleri, hayvan hastalıklarından korunma yöntemleri ve hayvan bakımı ile ilgili eğitim verildi."

Kaynak: AA
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