Dargeçit'te Spor Salonu Açıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, gençlerin spor yapabilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla spor salonu açıldı.

Dargeçit'te, aikido eğitmeni Aytekin Karaca'nın adının verildiği spor salonu açıldı. Salonun açılışına, Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, TÜGVA Mardin Başkanı Mesut Çetin, TÜGVA İlçe Temsilcisi Yunus Kılıç ve Antrenör Aytekin Karaca katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Yeşiltaş, gençlerin enerjisini sporla harcamasını istediklerini belirterek, "Dargeçitli gençlerinin spor alanında başarılara imza atacağına inanıyoruz. Aytekin Karaca hocamız ve Volkan Kaplan hocamıza bu yükün altına girdikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Antrenör Karaca ise, Dargeçitli gençleri spora kazandırmanın verdiği mutluluğun tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Yeni nesilin sağlıklı olması spora bağlı. Spor yapan genç sağlıklı ve dinç olur. Bu spor salonuna adımın verilmesi beni çok duygulandırdı. İnşallah hocalarımız ile gençlerimiz bu spor salonunda alacağı eğitimler ile ilçenin ve ülkemizin adını başarılılar ile uluslararası platformlara taşır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından salonun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise mini bir gösteri yapıldı. - MARDİN