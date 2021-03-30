Dargeçit'te sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlatılan onarım, bakım ve kaldırım yenilemenin yanı sıra sokak ve caddelerde sağlıklaştırma çalışmalarını da sürdürüyor.

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlatılan onarım, bakım ve kaldırım yenilemenin yanı sıra sokak ve caddelerde sağlıklaştırma çalışmalarını da sürdürüyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, başlatılan yol yapım, onarım ve sağlıklaştırma çalışmalarının aralıksız devam ettiği söyledi.

Aksoy, "Yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştirerek cadde ve sokaklarımızı cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalar ile ilçemiz daha modern bir hale kavuşacak. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmakta." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz