Dargeçit'te Sokağa Çıkma Yasağı

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı bir köyde, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, bugün 08.00 itibariyle Tanyeri Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN