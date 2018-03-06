Dargeçit'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
AFRİN HAREKATI'NDA 47. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Dargeçit'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Dargeçit'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için operasyon yapılmıştır. Operasyonda, 1 adet bixi makineli tüfek, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet tüp içerisine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 adet MP-5 şarjör, 27 adet fişek, 300 metre kablo, 14 adet pil bloğu, çok sayıda örgütsel doküman ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.