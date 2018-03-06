Dargeçit'te Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için operasyon yapılmıştır. Operasyonda, 1 adet bixi makineli tüfek, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet roketatar mühimmatı, 4 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet tüp içerisine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 adet MP-5 şarjör, 27 adet fişek, 300 metre kablo, 14 adet pil bloğu, çok sayıda örgütsel doküman ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN