Dargeçit'te sentetik çim sahasının yapımı tamamlandı Dargeçit Belediyesince Karabayır Mahallesinde gençlerin talebi üzerine yapımına başlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımı tamamlandı.

Dargeçit Belediyesince Karabayır Mahallesinde gençlerin talebi üzerine yapımına başlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının yapımı tamamlandı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, sporun gençler üzerinde başarılarının artmasına neden olacağını belirterek, Gençliğe spora verdikleri desteğin sonuna kadar devam edeceklerini dile getirdi.

Aksoy, "Futbol, küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın gündemine girerse biz futbolda daha önemli başarılar elde etmiş oluruz" dedi.

Daha önce futbol oynamak için ilçeye gelmek zorunda kaldıklarını belirten sporcular da belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA