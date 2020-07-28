Dargeçit'te parke döşeme çalışmaları Mardin'in Dargeçit Belediyesi Bostanlı kırsal mahallesinde parke döşeme çalışmalarını tamamladı.

Mardin'in Dargeçit Belediyesi Bostanlı kırsal mahallesinde parke döşeme çalışmalarını tamamladı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yaptığı açıklamada, çalışmaların kış öncesi yapılmasının vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Amaçlarının vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"İlçemizden 21 kilometre uzaklıktaki en ücra mahallelerinden olan Bostanlı Mahallemizde 10 bin metrekarelik parke taşı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yol çalışmalarımızın sona ermesiyle mahalle sakinlerimiz bundan sonra yaz aylarında tozdan, kışın ise çamurdan etkilenmeyecek. Öte yandan diğer kırsal mahallelerimizde parke taşı döşeme çalışmalarımız devam edecek."

Mahalle sakinleri yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Aksoy ve ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA