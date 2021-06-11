Dargeçit'te ormanlık alanda yangın
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Dargeçit'te ormanlık alanda yangın

Dargeçit'te ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Su Çatı Mahallesi, Soğanlı Mahallesi, Ulu Çınar Mezrasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı, Dargeçit itfaiye ekipleri ve Mardin Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Midyat Orman İşletme Şefliği ekipleri de müdahale ederken, köylüler ve jandarma ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının yönü umutlu mezrasına doğru ilerlerken, arazinin şartları nedeniyle ekipler alevler güçlükle müdahalede bulunuyor.

Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı bazı kesimlerde ise devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Dargeçit'te ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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