Dargeçit'te Mühimmat Ele Geçirildi

Dargeçit'te Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında terör örgütlerine ait mühimmat ele geçirildi.

Dargeçit'te Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında terör örgütlerine ait mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığında yapılan açıklamada, Mardin'in Dargeçit kırsalında, icra edilen operasyonda, 2 adet kalaşnikof, 50 adet elektrikli fünye, 3 adet el telsizi, çeşitli çapta fişek ve el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak için hazırlanmış malzeme ele geçirildiği belirtildi. - MARDİN

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