Dargeçit'te Mühimmat Ele Geçirildi
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında terör örgütlerine ait mühimmat ele geçirildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında terör örgütlerine ait mühimmat ele geçirildi.
Genelkurmay Başkanlığında yapılan açıklamada, Mardin'in Dargeçit kırsalında, icra edilen operasyonda, 2 adet kalaşnikof, 50 adet elektrikli fünye, 3 adet el telsizi, çeşitli çapta fişek ve el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak için hazırlanmış malzeme ele geçirildiği belirtildi. - MARDİN
YORUMLAR