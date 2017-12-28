Dargeçit'te Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilimiz Dargeçit ilçesi kırsal alanında arazi taraması için yapılan operasyonda, 20 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 2 adet alfa fire verici, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zamanlayıcı, 2 adet fünye, 4 adet not defteri,1 adet ocak, 3 adet mutfak tüpü, 7 adet küçük tüp, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN