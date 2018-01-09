Dargeçit'te Mühimmat Bulundu
Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi taramasında terör örgütüne ait mühimmat bulundu.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi taramasında terör örgütüne ait mühimmat bulundu.
Edinilen bilgilere göre Mardin'in Dargeçit ilçesinde 7 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen arazi taramasında 1 adet bixi makineli tüfek, 5 adet anti tank roket atar mühimmatı, 5 adet sevk fişeği, 5 adet Rus yapımı el bombası ve terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi. Bölgede güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. - MARDİN