Dargeçit'te Kovid-19 denetimi
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Dargeçit'te Kovid-19 denetimi

Dargeçit Belediyesi yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Dargeçit'te Kovid-19 denetimi
02.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:16

Dargeçit Belediyesi yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Dargeçit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kontrollü sosyal hayat süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, lokanta ve kahvehanelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda korona virüse karşı ilçe genelindeki iş yerlerinde uygulanması gereken kurallar ile ilgili esnafı bilgilendirdi.

Zabıta ve Toplum Sağlık Merkezi (TSM) ile ortaklaşa yürütülen denetimlerde; maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye, genel temizliğe, hijyen koşulları ile açılış ve kapanış saatlerine uyulması gibi konularda işletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı.

Halk sağlığını korumak adına bu denetimlerin sık olarak devam edeceğini belirten Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, "Halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Salgın tehdidi bitene kadar çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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