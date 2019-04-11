Dargeçit'te Kavga İhbarına Giden Polislere Sürpriz Kutlama

Dargeçit'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 'halı sahada kavga' ihbarına giden polis ekiplerine sürprizle karşılaştı. Polislerin geldiğini gören gençler meşale yakarak Türkiye'm şarkısıyla onları karşıladı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla polisler için sürpriz kutlama gerçekleştirildi. Gençler 155 Polis İhbar Hattı'na bir grup gencin halı sahada kavga ettiği yönünde ihbarda bulunuldu. Halı sahaya 8 zırhlı araç, 1 özel harekat ekibi ile 2 sivil ekip olmak üzere yaklaşık 40 polis geldi. Polislerin sirenlerle halı saha çevresine geldiğini gören gençler meşaleler yakarak, Türkiye'm şarkısını çalmaya başladı. Olay yerine gelen polislerin gününü kutlayan gençler "En büyük polis bizim polis" tezahüratında bulundu. Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen polis ekipleri, gençlerin sevgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençler daha sonra polislere tatlı, kurabiye ve içecek ikram etti.

Kaynak: İHA