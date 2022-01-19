Dargeçit'te kar yağışı etkili - Haberler
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Dargeçit'te kar yağışı etkili

Dargeçit'te kar yağışı etkili
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Dargeçit ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Dargeçit ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Dargeçit Belediyesi Fen Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydeden Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, "İlçemizde sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz kardan kapanan tüm yolları açık tutmak için ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

Mehmet Cüneyt Aksoy, Hisarcık, kar, Güncel, Haber

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