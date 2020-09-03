Dargeçit'te istinat duvarı yapılıyor Mardin'in Dargeçit İlçesinde yol kenarlarına istinat duvarı yapılıyor.

Mardin'in Dargeçit İlçesinde yol kenarlarına istinat duvarı yapılıyor.

Dargeçit Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol kenarlarında oluşan ve oluşabilecek heyelan ve toprak kaymalarını önlemek amacıyla Dargeçit'in Temelli Mahallesinde 1,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı yapım çalışmasına başlandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına her türlü çalışmalara devam edeceklerini aktaran Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, belediye olarak Temeli Mahallesi başta olmak üzere gerekli gördükleri diğer yollarda da taş duvar örme çalışması yapacaklarını belirtti.

İlçenin birçok yerinde farklı alanlarda çalışma başlattıklarını kaydeden Aksoy, şunları ifade etti:

"Belediye olarak halkımıza en güzel hizmeti götürebilmek adına imkansızlıklara rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Temelli Mahallemizde istinat duvarının olmaması hem yolda geçen sürücülerimizin hem de vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline gelmişti. Bu sayede çalışmalarımız tamamlandığında büyük bir tehlikenin önüne geçmiş olacağız. Ayrıca yolların olası çökmelerinin önüne geçmek ve yolların güvenliğinin sağlanması için başlatılan istinat duvarı çalışmalarını ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de devam edeceğiz. "

Kaynak: AA