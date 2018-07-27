Dargeçit'te Hizmet Atağı

Mardin'in Dargeçit İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rızvan Eroğlu, yaptığı çalışmalarla kısa sürede halkın takdirini topladı. Sokağa çıkarak, halkla bir araya gelen Eroğlu, halkın sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyor.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Eroğlu, Dargeçit Belediyesinin hizmet atağında öncülük yapıyor. Terörden arınan ilçede yaz döneminde gençlerin kendilerini geliştirmesi amacıyla Gençlik Merkezi bünyesinde çeşitli kurslar açılıyor. İlçedeki çocuklar için de birçok projenin uygulamaya geçmesi için çalışan Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile "Kardeş Belediye Projesi" kapsamında Saray Mahallesi'nde Şehit Jandarma Üsteğmen Sadullah Sever ve Bahçebaşı Mahallesi'nde Şehit Polis Ercan Hırçın Parkı ilçeye kazandırılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti. Eroğlu, "İlçemiz gençleri için İstanbul Arnavutköy Belediyesinin yardım ve katkılarıyla Gençlik Merkezi inşaatının devam etmek. Gençlik Merkezi 2 bin 788 metrekare arsa üzerinde inşa edilip içerisinde 259 kişilik konferans salonu, 24 kişilik 8 derslik ve 2 kütüphane bulunacak. İlçemiz Saray Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kültür Binası ve Çok Amaçlı Salonunun yapımı yüzde 85 oranında tamamlandı. Dargeçit Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin de yanında yer almaktayız" dedi. - MARDİN