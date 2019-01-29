Dargeçit'te "Doğumlar Takside Yapılıyor" İddiasına Yalanlama

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, dün bir televizyon kanalında yayınlanan 'Mardin'in Dargeçit ilçesinde doğumlar takside yapılıyor, doğumları şoför yaptırıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Dargeçit Devlet Hastanesi'nin 25 yatağa sahip ilçe entegre hastanesinde şu an 11 pratisyen hekim, 2 uzman hekim (Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı), 8 aile hekimi, 9 ebe, 3 diş hekimi, 24 hemşire, 6 tane de aile sağlığı elemanı ile hizmet verildiğini kaydetti.

İlçede gebelerin hastanede görevli ebeler tarafından takip edildiğini ve normal doğumlar hastanede gerçekleştirildiğinin altını çizen Yavuz, kadın doğum uzmanı müdahalesinin gerektiği durumlarda ise hastaların ambulans ile 20 dakika mesafede bulunan Midyat Devlet Hastanesi'ne ebe eşliğinde nakledildiğini aktardı.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kayıtlarımızda şu ana kadar araçta gerçekleşmiş doğum vakası bulunmamaktadır. 'İlçede doğumlar takside yapılıyor, doğumları şoför yaptırıyor' iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Bahse konu iddiaya kaynak olarak sunulan röportajların, ilçeye doğum doktoru atanması için mizansen olarak yapıldığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, 150 yataklı Midyat Devlet Hastanemizde ulaşımda sıkıntı yaşama olasılığı olan gebelerimizin doğumlarını hastanede yapabilmeleri için "anne oteli" hizmeti verilmektedir. Doğumdan önce hastaneye yatırılan gebeler, zamanı geldiğinde hastanede doğum yapmaktadır."

Yavuz, Mardin Devlet Hastanesinde de Çocuk Endokrin Uzmanın görev yaptığını, haberde yer alan 'çocuk endokrin uzmanı olmadığı için Diyarbakır'a gidiliyor' iddiası da gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kaynak: AA