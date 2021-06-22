Dargeçit'te çok amaçlı park yapılıyor
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Dargeçit'te çok amaçlı park yapılıyor

Dargeçit'te çok amaçlı park yapılıyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yapımı devam eden çok amaçlı parkın çalışmalarını inceledi.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, yapımı devam eden çok amaçlı parkın çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Aksoy, Safa Mahallesinde 2 bin metrekare alanda yapımı süren çok amaçlı parkın halkın hizmetine açılması için çalışmalarını sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Aksoy, "Yapımına başlanan parkın yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Tamamlandığında park alanında ağaçlandırma, çocuk oyun alanları gibi halkın dinlenip vakit geçirebileceği mekanlar oluşturulacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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