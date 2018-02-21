Dargeçit'te 5 Adet Kaleşnikof Ele Geçirildi
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Dargeçit'te 5 Adet Kaleşnikof Ele Geçirildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği ile geçirildi.

Dargeçit'te 5 Adet Kaleşnikof Ele Geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği ile geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Harmanlı köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 5 adet Kaleşnikof marka piyade tüfeği, 1 takım örgüt mensubu kıyafeti, çorap ve tıbbi malzeme ele geçirildi. - MARDİN

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