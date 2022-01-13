Dargeçit'te 2 kırsal mahalleye toplu taşıma hizmeti - Haberler
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Dargeçit'te 2 kırsal mahalleye toplu taşıma hizmeti

Dargeçit'te 2 kırsal mahalleye toplu taşıma hizmeti
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 kırsal mahalleyi kapsayan toplu taşıma güzergahı oluşturdu.

DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 kırsal mahalleyi kapsayan toplu taşıma güzergahı oluşturdu.

Dargeçit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan toplu taşıma hizmeti, Dargeçit, Kılavuz ve Sümer mahalleleri ile Midyat arasında sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, toplu ulaşım hizmetinde yeni güzergahın vatandaşların talebi üzerine oluşturulduğunu belirterek, yeni hizmetin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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